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В США назвали переговоры с РФ условием для предоставления помощи Украине

Экс-аналитик ЦРУ Флейтц: Украина должна согласиться на переговоры, чтобы получать помощь США
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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США должны потребовать от Украины участия в переговорах с Россией взамен на помощь. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц в интервью Newsmax в воскресенье, 20 ноября.

Одно для диалога: могут ли Москва и Киев вернуться к мирным переговорам
И насколько эффективным сейчас может быть международное посредничество

«Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. Должен быть постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта», — сказал он, отметив, что затягивание геополитической ситуации неизвестно на какой срок не отвечает интересам Вашингтона.

Флейтц также поделился опасением, что военная помощь украинцам истощает критически важные запасы вооружения США, а особенно высокоточные ракеты. Он добавил, что Вашингтону следует следить, как Киев расходует выделяемые средства.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии. Затем некоторое время переговоры длились в удаленном формате, пока Киев их не прекратил.

Американский колумнист Эндрю Наполитано заявил, что Зеленский согласится на проведение мирных переговоров с Россией только тогда, когда Киев перестанет получать финансирование от Вашингтона.

18 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без разговора с Западом позиция Киева по переговорам весьма изменчива. По его словам, Киев выполняет указания, которые приходят оттуда.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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