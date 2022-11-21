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Глава МАГАТЭ заявил об осведомленности Путина положением дел на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: Путин в полной мере осведомлен положением дел на ЗАЭС
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Президент России Владимир Путин в полной мере осведомлен положением дел на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в воскресенье, 20 ноября.

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«Безусловно. Он знает каждую деталь [происходящего], что меня поразило», — сказал он в интервью телеканалу CBS News.

Гросси добавил, что российский лидер знает как о планировке завода, так и о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии.

Гросси провел встречу с Путиным 11 октября. Тогда же он назвал важными контакты с российским лидером для обеспечения физической безопасности ядерных объектов. Глава МАГАТЭ отметил, что Россия всегда была главным действующим лицом с точки зрения технических и других направлений агентства, а также одним из основных собеседников по многим направлениям работы организации.

Сам Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому. Он отметил, что сейчас наблюдаются элементы излишней опасной политизации того, что связано с атомной деятельностью, такую риторику надо снижать. Также российский лидер заявил о готовности Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

5 октября Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под российское управление. А 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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