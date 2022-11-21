Российские «Смерчи» уничтожили четыре вертолета украинских националистов

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» уничтожил четыре вертолета украинских вооруженных формирований на расстоянии 58 км. Кадрами успешной боевой работы поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов в понедельник, 21 ноября.

Огонь «Смерчей» подавляет работу пунктов управления и обеспечения войск, истощая ресурсный потенциал украинских вооруженных формирований. Кроме того, начальник расчета с позывным «Буря» поделился, что техника работает на расстоянии от 20 до 90 км.

«Основные цели РСЗО «Смерч» — это командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами. Из-за того, что снаряд этой установки корректируемый, его называют снайперской винтовкой среди систем РСЗО», — рассказал корреспондент.

Из-за своей боевой мощи «Смерч» — желанная цель для националистов, за техникой охотятся с первых дней спецоперации, поэтому она всегда находится под охраной. Как поделился корреспондент, дымовые завесы, бетонные укрепления и радиоэлектронная борьба не помогают укрыться от снарядов боевой машины.

Работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и смена позиции. Дальность полета и малый коэффициент отклонения 300-миллиметровых снарядов позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил.

Ранее, 12 ноября, военные РФ с помощью РСЗО «Град» уничтожили командные пункты украинских вооруженных формирований. Для разведки целей и корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты.

До этого, в конце октября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета РСЗО «Град», состоящего из мобилизованных граждан. Помимо расчетов РСЗО «Град», на запорожском направлении применяется и ствольная артиллерия, которая ведет огонь по укреплениям противника.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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