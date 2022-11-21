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Российские «Смерчи» уничтожили четыре вертолета украинских националистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» уничтожил четыре вертолета украинских вооруженных формирований на расстоянии 58 км. Кадрами успешной боевой работы поделился корреспондент «Известий» Александр Морозов в понедельник, 21 ноября.

Огонь «Смерчей» подавляет работу пунктов управления и обеспечения войск, истощая ресурсный потенциал украинских вооруженных формирований. Кроме того, начальник расчета с позывным «Буря» поделился, что техника работает на расстоянии от 20 до 90 км.

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«Основные цели РСЗО «Смерч» — это командные пункты, узлы связи, склады с боеприпасами. Из-за того, что снаряд этой установки корректируемый, его называют снайперской винтовкой среди систем РСЗО», — рассказал корреспондент.

Из-за своей боевой мощи «Смерч» — желанная цель для националистов, за техникой охотятся с первых дней спецоперации, поэтому она всегда находится под охраной. Как поделился корреспондент, дымовые завесы, бетонные укрепления и радиоэлектронная борьба не помогают укрыться от снарядов боевой машины.

Работа РСЗО занимает несколько минут: получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и смена позиции. Дальность полета и малый коэффициент отклонения 300-миллиметровых снарядов позволяют точечно ликвидировать базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и отрезать резервные подразделения от основных сил.

Ранее, 12 ноября, военные РФ с помощью РСЗО «Град» уничтожили командные пункты украинских вооруженных формирований. Для разведки целей и корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты.

До этого, в конце октября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал работу расчета РСЗО «Град», состоящего из мобилизованных граждан. Помимо расчетов РСЗО «Град», на запорожском направлении применяется и ствольная артиллерия, которая ведет огонь по укреплениям противника.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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