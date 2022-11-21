Командир минометчиков рассказал об основных задачах в зоне СВО

Разведка Южной группировки войск получила данные о наращивании сил противника на одном из направлений. Расчет выдвинулся к подготовленной позиции на рубеже открытия огня. Минобороны РФ 21 ноября показало боевую работу расчета 120-миллиметрового миномета при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции.

До позиций украинских вооруженных формирования несколько километров. Минометчики сворачивают маскировочную сеть, выставляют прицел — на это уходит всего несколько секунд. Для стрельбы из минометов не требуется специальной подготовки позиций перед стрельбой.

«Основная наша задача — прикрытие пехоты, которая находится впереди нас. Корректировка огня ведется при непосредственном наблюдении разрывов пехотой, либо с помощью беспилотных летательных аппаратов», — рассказал командир минометного расчета.

120-миллиметровый миномет предназначен для поражения живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Бьют эти орудия на дальность до 7 км, пояснили в Минобороны.

Огневое поражение наносится как днем, так и ночью, при наличии выявленных целей наземными или воздушными разведчиками.

Днем ранее, 20 ноября, Минобороны сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса за неделю уничтожили четыре американские гаубицы М777.

Как рассказал военнослужащий, за тот же период в числе выведенной расчетом из строя техники оказались польская самоходная артустановка «Краб», немецкая артустановка, а также комплекс ПВО «Бук» и РСЗО «Град» противника.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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