Польский политолог напомнил украинцам о Волынской резне

Польский политолог Лешек Сыкульский напомнил о Волынской резне на фоне военной помощи Киеву со стороны Варшавы и отказа украинской стороны взять ответственность за произошедшее. Передает слова политолога газета Gazeta Wyborcza.

Эксперт привел слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что в Польше согласились «забыть о так называемой Волынской резне и признать это закрытой картой в двусторонних отношениях».

«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?» — приводятся слова Сыкульского в публикации от 16 ноября.

Он также раскритиковал и военную помощь Киеву со стороны Варшавы.

«Польша передала Украине более 300 танков, в то время, как у нас нет им эквивалентной замены. Сегодня Польша — главный спонсор Киева. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?» — отметил эксперт.

Он также уличил США в плане ввязать страну в конфликт на Украине при дальнейшем ослаблении Киева. По мнению политолога, Польша уже ведет подготовку к боевым действиям на Востоке.

Ранее, 15 ноября, депутат польского сейма, член фракции «Конфедерация» Роберт Винницкий отказался считать вопрос о геноциде польского народа закрытым.

11 ноября в сейм Польши внесли проект закона, который требует от проживающих на территории республики украинцев осудить две организации (в России они признаны экстремистскими и запрещены на территории страны) — Украинскую повстанческую армию (УПА) и Организацию украинских националистов (ОУН). Законопроект направлен на то, чтобы граждане Украины, проживающие на территории Польши, осудили и признали, что им известно о преступлениях, совершенных вышеупомянутыми организациями против поляков в годы Второй мировой войны.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название «Волынская резня».