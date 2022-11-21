Реклама
Прямой эфир
Общество
Склад на Комсомольской площади полыхал огнем не первый раз
Мир
Столтенберг посоветовал Швеции и Финляндии расширить сотрудничество с НАТО
Армия
Российские военные уничтожили четыре американские гаубицы М777
Общество
На сгоревшем цветочном складе в Москве проводили вечеринки с генераторами дыма
Мир
Экс-сотрудник Госдепа указал на несбыточность «голливудского сценария» Зеленского
Общество
В РФ будут строить дома с площадками для беспилотников
Мир
В РФ заявили о деградации сотрудничества со странами Запада по Арктике
Происшествия
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести человек
Общество
В «Росэнергоатоме» сообщили об обстреле ВСУ спецкорпуса с ядерным топливом на ЗАЭС
Экономика
Sunday Times уличила Британию в закупках российской нефти через третьи страны
Спорт
Теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Рууда и выиграл Итоговый турнир АТР
Общество
Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах 21 ноября

Польский политолог напомнил украинцам о Волынской резне

Gazeta Wyborcza: Киев должен извиниться за Волынскую резню для продолжения военной помощи
0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польский политолог Лешек Сыкульский напомнил о Волынской резне на фоне военной помощи Киеву со стороны Варшавы и отказа украинской стороны взять ответственность за произошедшее. Передает слова политолога газета Gazeta Wyborcza.

Гость в горле: в Польше растет недовольство украинскими беженцами
Местным жителям не нравится, что переселенцы навязывают им свои принципы

Эксперт привел слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что в Польше согласились «забыть о так называемой Волынской резне и признать это закрытой картой в двусторонних отношениях».

«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?» — приводятся слова Сыкульского в публикации от 16 ноября.

Он также раскритиковал и военную помощь Киеву со стороны Варшавы.

«Польша передала Украине более 300 танков, в то время, как у нас нет им эквивалентной замены. Сегодня Польша — главный спонсор Киева. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?» — отметил эксперт.

Он также уличил США в плане ввязать страну в конфликт на Украине при дальнейшем ослаблении Киева. По мнению политолога, Польша уже ведет подготовку к боевым действиям на Востоке.

Ранее, 15 ноября, депутат польского сейма, член фракции «Конфедерация» Роберт Винницкий отказался считать вопрос о геноциде польского народа закрытым.

11 ноября в сейм Польши внесли проект закона, который требует от проживающих на территории республики украинцев осудить две организации (в России они признаны экстремистскими и запрещены на территории страны) — Украинскую повстанческую армию (УПА) и Организацию украинских националистов (ОУН). Законопроект направлен на то, чтобы граждане Украины, проживающие на территории Польши, осудили и признали, что им известно о преступлениях, совершенных вышеупомянутыми организациями против поляков в годы Второй мировой войны.

Во время Второй мировой войны, в феврале 1943 года, украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название «Волынская резня».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022