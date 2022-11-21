Боррель призвал к созданию независящих от РФ транспортных коридоров в Среднюю Азию

Центральная Азия — ключевой связующий регион между Европой и Дальним Востоком, поэтому Евросоюзу (ЕС) необходимо углублять с ним связи и использовать его потенциал для развития и создания транспортных коридоров, не зависящих от РФ, написал в блоге после визита в Казахстан и Узбекистан глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что центральноевропейский регион находится в центре событий, как в геостратегическом, так и в геоэкономическом плане. Более того, в нем ощущается новая динамика: лидеры стран осуществляют различные реформы, улучшаются отношения между странами Центральной Азии.

«Мы в ЕС заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями. Мы должны углублять наши связи с регионом и использовать огромный потенциал, который он может предложить, с точки зрения поставок энергоносителей, важнейших сырьевых материалов и новых транспортных коридоров, которые не зависят от России (к так называемому Среднему коридору или Транскаспийскому коридору)», — написал Боррель.

Он добавил, что начинать с нуля не придется, так как Евросоюз уже является главным торговым и инвестиционным партнером региона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 ноября дал оценку возможным последствиям от изоляции России для европейских стран. По его мнению, цена для них «будет бесконечной».

19 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Жозеп Боррель высказывает идеи об отношениях с Россией, которые провоцируют раскол в Европе. По ее словам, целями нынешних лидеров ЕС являются сведение отношений с Россией до политической конфронтации и лишение общей истории и экономической базы.

14 ноября портал EURActiv сообщил, что страны Евросоюза начали обсуждать будущее своих отношений с Россией из-за нового свода принципов взаимодействия с Москвой, который озвучил Боррель. Он предложил обсудить международную изоляцию и введение ограничительных мер в отношении России.