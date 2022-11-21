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Российские военные уничтожили четыре американские гаубицы М777

Минобороны РФ сообщило об уничтожении артдивизиона ВСУ, обстреливавшего Белгородскую область
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские военные уничтожили четыре американские артиллерийские гаубицы М777, из которых украинские боевики обстреливали Белгородскую область. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в воскресенье, 20 ноября.

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«В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийскому дивизиону 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище Харьковской области, который вел обстрелы жилых районов на территории Белгородской области», — говорится в заявлении.

Он добавил, что также уничтожены более 10 боевиков.

Ранее этим же днем стало известно, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск РФ за неделю уничтожили четыре американские гаубицы М777. Как рассказал военнослужащий, за тот же период в числе выведенной из строя техники оказались польская самоходная артустановка «Краб», немецкая артустановка, а также комплекс ПВО «Бук» и РСЗО «Град» противника.

19 ноября ракетными ударами в Шевченковском районе города Запорожье поражен склад боеприпасов украинских боевиков, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». Также в городе Запорожье были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для ремонта украинских реактивных систем залпового огня и радиолокационных станций.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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