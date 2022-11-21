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Экс-сотрудник Госдепа указал на несбыточность «голливудского сценария» Зеленского

Профессор Киммедж: поддерживать надежды на воплощение этого сценария всё сложнее
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Фото: Соцсети
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Ориентированный на голливудский сценарий со счастливым концом Киев может остаться без него в реальности, считает профессор истории в Католическом университете Америки и бывший сотрудник отдела планирования политики Госдепартамента США Майкл Киммедж.

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«Украина придерживается агрессивного, ориентированного на будущее, стиля общения в социальных сетях. Но в этом есть недостатки и проблемы. <...> [Президент Украины Владимир] Зеленский старается показывать себя очень эффективным лидером военного времени, его очень поддерживают», — сказал он 19 ноября в беседе с Newsweek.

Киммедж добавил, что единственный риск, с которым сталкивается Зеленский, связан не со спором по поводу ракеты в Польше, а «скорее с голливудским сценарием о том, что у всего этого будет быстрый счастливый конец, а этого нет на карте».

«Поддерживать уровень надежд на воплощение этого сценария, от которого зависит популярность Зеленского, всё сложнее, поэтому ему нужно найти для этого новую основу», — отметил эксперт.

Профессор напомнил, что в конгрессе уже поднимают вопросы о необходимости продолжающейся финансовой поддержке сил Зеленского. Такие, как представитель Марджори Тейлор Грин, «могут замедлить скорость, с которой военная и финансовая помощь предоставляется Украине».

17 ноября обозреватель газеты The New York Times Карли Олсон указал, что скептицизм Зеленского в отношении того, что упавшая в Польше ракета была украинской, выявил разногласия между Киевом и странами Запада. Олсон отметил, что Зеленский продолжает настаивать на том, что Киев непричастен к инциденту с падением ракеты в Польше.

О падении ракеты на территории села Пшеводув на востоке Польши, в результате чего погибли два человека, стало известно 15 ноября. Некоторые страны сразу же обвинили в этом РФ, однако позднее агентство Reuters со ссылкой на источник в НАТО сообщило, что президент США Джо Байден проинформировал НАТО и G7 о том, что взрыв в Польше был вызван украинской ракетой ПВО.

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