Репертуар российских онлайн-кинотеатров сократился на 6,5%

Количество фильмов и сериалов в российских онлайн-кинотеатрах с начала 2022 года по 1 ноября сократилось c 31,8 тыс. до 29,7 тыс., следует из презентации агентства TelecomDaily, с которой ознакомились «Известия».

Общее сокращение репертуара на фоне ухода западных мейджоров и изъятия из фильмотек их продукции относительно невелико — из онлайн-кинотеатров исчезло 30–60% американских фильмов и сериалов, подчеркивают авторы отчета.

С уходом американских мейджоров кинотеатры стали замещать их фильмы и сериалы контентом из Китая, Индии, Южной Кореи, но он не соответствует уровню лент из США — люди не смотрят азиатское кино в таком количестве, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Сейчас онлайн-кинотеатры могут привлечь зрителей своими проектами — можно предположить, что 2023 год станет рекордным по объемам отечественного контента, считает он. Российское кино более соответствует менталитету, вкусам и пристрастиям нашей аудитории, объясняет Кусков.

В российских медиакомпаниях, в свою очередь, говорят об увеличении объемов производства оригинального контента.

Не секрет, что самыми популярными и рейтинговыми сериалами были американские, уход с рынка медиакомпаний США — болезненный для бизнеса онлайн-кинотеатров, заместить этот контент сразу не получится, говорит аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова.

В то же время российские originals делают все, чтобы понравиться зрителям: сериалы стали лучше, интереснее, разнообразнее, они рассчитаны на разную аудиторию, считает эксперт. Пока россияне не привыкли, к примеру, к корейским сериалам, но и они найдут своего зрителя, прогнозирует Елена Крылова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В чужом репертуаре: контент онлайн-кинотеатров сократился на 6,5%