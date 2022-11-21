Синоптики предупредили москвичей о гололедице на дорогах 21 ноября

Облачная погода, преимущественно без осадков, а также до 5 градусов мороза ожидают жителей Московского региона в понедельник, 21 ноября. Также на дорогах местами возможна гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от -5 до -3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов ниже нуля.

В Московской области ожидается от -6 до -1 градусов в дневное время суток, и до 7 градусов мороза — в ночное.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о ледяном дожде в столице, который ожидается 22 ноября. Так, лед толщиной до 6 мм в Москве и от 2 до 10 мм в разных частях Подмосковья покроет дороги и тротуары.

В этой связи автомобилистам следует сохранять осторожность, так как в таких погодных условиях тормозной путь увеличивается в три раза.