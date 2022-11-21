В РФ заявили о деградации сотрудничества со странами Запада по Арктике
Москва пока не видит готовности западных стран возобновить полноценное сотрудничество по Арктике. Об этом 21 ноября заявил в интервью «Известиям» председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, добавив, что сейчас идет деградация многостороннего взаимодействия.
«К сожалению, пока мы не видим готовности западных партнеров к возобновлению полноформатного взаимодействия на данной площадке. Всё это ведет к нарастанию рисков неопределенности, а также размывает коллективные подходы к ответственному управлению Заполярьем, которые все участники Совета поддержали в качестве основного приоритета российского председательства в 2021-2023 годах», — рассказал он.
По словам российского дипломата, дальнейшая эффективная работа организации будет зависеть от того, сумеют ли страны вместе найти возможности для продолжения цивилизованного и взаимовыгодного сотрудничества в регионе.
«Пока, к сожалению, наблюдаем деградацию и фрагментацию многостороннего сотрудничества», — подчеркнул Корчунов.
Москва же проводит многовекторную политику сотрудничества в арктическом регионе и готова к диалогу со всеми странами, которые разделяют конструктивный подход к взаимодействию в интересах устойчивого развития Арктики, заключил посол.
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