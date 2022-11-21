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Теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Рууда и выиграл Итоговый турнир АТР

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Фото: TASS/EPA/ALESSANDRO DI MARCO
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда и в шестой раз выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщила пресс-служба АТР в воскресенье, 20 ноября.

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Серб одержал победу в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте в общей сложности 1 час 34 минуты, передает «Спорт-Экспресс».

Как отмечается, Джокович получит рекордную сумму в истории теннисных соревнований — $4,7 млн.

«Спасибо всем, кто помогает мне и подталкивает меня каждый день, без вас это было бы невозможно. Это был год взлетов. Я с нетерпением жду следующего сезона», — сказал он.

Ранее днем, 19 ноября, Андрей Рублев проиграл норвежцу Касперу Рууду в полуфинале АТР. Для Рублева игра на Итоговом турнире ATP стала третьей в карьере.

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