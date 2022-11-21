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Ефрейтор Павлов вывел автомобиль снабжения из-под обстрела и ликвидировал диверсантов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Ефрейтор Владислав Павлов обеспечивал тыловое снабжение общевойсковых подразделений российских войск, когда противник, стремясь сорвать доставку средств материального обеспечения, атаковал автомобильную колонну. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 21 ноября.

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Колонна, в которой следовал ефрейтор Павлов, подверглась минометному обстрелу — головная и замыкающая машины были поражены и вышли из строя. Ефрейтор под непрекращающимся огнем по бездорожью вывел свой автомобиль из зоны поражения в безопасное место.

Там Павлов обнаружил двух вооруженных стрелковым оружием боевиков, приближавшихся к колонне. Он вступил с ними в бой и прицельным огнем уничтожил. Так ефрейтор смог вывезти технику из-под огня и доставить материальные средства в заданный район.

Командир отделения младший сержант Роман Шахпазов с личным составом охранял места хранения имущества и боеприпасов батальонной тактической группы российских войск. Во время ночного наблюдения за территорией, он обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами.

Он доложил руководству о приближающемся противнике и открыл огонь по националистам, уничтожив первым гранатометчика, из-за которого сохранялась угроза подрыва охраняемых боеприпасов.

Шахпазов и сослуживцы оказали противнику решительный отпор, что помогло сдержать диверсантов до прибытия основных сил, которые их уничтожили.

Вместе со вверенным подразделением командир роты заграждений старший лейтенант Рустам Баширов выполнял задачу по укреплению переднего края обороны позиций батальонной тактической группы российских войск. Заметив диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в направлении оборонительных рубежей наших подразделений, он с сослуживцами атаковали противника.

Четкие и грамотные приказы Баширова позволили оперативно нейтрализовать 13 националистов и разбить группу диверсантов без потерь среди личного состава. После этого российские инженеры продолжили устанавливать сооружения, которые затрудняли, а в некоторых случаях останавливали движение техники и живой силы противника. Так были предотвращены возможности подхода противника на дистанцию, которая позволила бы вести прямой огонь и занять выгодные позиции.

Накануне в Минобороны рассказали, как майор медицинской службы Владимир Беседин, старший ординатор Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко получил ранение головы во время обстрела полевого госпиталя. Не считаясь с угрозой своей жизни, он продолжал спасать военнослужащих и коллег, когда ударила вражеская артиллерия.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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