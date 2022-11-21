Французский политик выступил против поставок Парижем оружия для Киева

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Фото: Global Look Press/XinHua
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Президент Украины Владимир Зеленский снова совершает провокации посредством обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которые могут плохо кончится. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в воскресенье, 20 ноября.

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«Зеленский снова бомбит ЗАЭС. Он идет на провокации, всё кончится очень плохо, если мы продолжим его финансировать и вооружать», — написал Филиппо в своем Twitter.

Ранее в этим же днем советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС. Шесть ракет попали в бассейн фонтана — охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. По его словам, выбросов радиации со станции не происходило.

19 ноября сообщалось, что украинская сторона нанесла 12 ударов по ЗАЭС. По словам Карчаа, таких обстрелов АЭС не было с конца сентября. Речь идет именно о территории самой станции, а не о промзоне.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвали немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Там сообщили, что в результате обстрелов на территории ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование.

14 ноября в МАГАТЭ заявили о растущей обеспокоенности безопасностью на Запорожской АЭС, подвергающейся обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что агентство продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов допустил в свою очередь создание зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».

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