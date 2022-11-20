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Обозреватель Times обосновал преимущество РФ перед Украиной и Западом

Обозреватель Times Калдуэлл: Россия обладает суверенитетом, в отличие от Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия всегда придерживалась собственной позиции в любом предлагаемом западными странами вопросе и никогда не шла на поводу. Это порой не только ставило ее в противовес всем, но и подчеркивало суверенность и самостоятельную позицию, напомнил 19 ноября обозреватель The Times Кристофер Калдуэлл в интервью коллеге из журнала The New Yorker.

Упор на отпор: Путин указал на попытки раскачать суверенитет России
И перечислил основы национальной идентичности страны

Калдуэлл часто писал о России и ее позиции на мировой политической арене, а в 2017 году он выступил с речью «Как думать о Владимире Путине», в которой он пытался выделить особенности российского лидера и его стратегии управления.

«Цензурирование международными инстанциями или чем-то в этом роде просто не влияет на него так, как на лидеров, с которыми мы знакомы», — считает журналист.

Калдуэлл пояснил, что частые репортажи из Европы усилили его впечатление о такой смысловой составляющей российского суверенитета, при которой на различные выпады и идеи международных инстанций Россия будто отвечает: «О, мы суверенная страна, и мы примем это во внимание».

«Поэтому Украина — может быть, и не суверенная страна, но Россия — определенно», — подчеркнул обозреватель The Times.

Президент РФ 15 ноября на заседании оргкомитета «Победа» напомнил, что основой национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры.

Днем ранее, 14 ноября, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал, что Украина потеряла свой суверенитет после госпереворота в 2014 году. Он подчеркнул неспособность страны обеспечивать расходные обязательства перед украинцами, имея в виду зарплаты, пособия, пенсии и иные социальные вопросы.

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