Три судна с продовольствием вышли из украинских портов

Три корабля с сельскохозяйственной продукцией на борту вышли из портов Украины и отправились в Китай, Испанию и Турцию в рамках зерновой сделки. Об этом заявили в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле в воскресенье, 20 ноября.

Сообщается, что общий вес груза составил более 97 тыс. т. Кроме того, СКЦ провел инспекции кораблей — трех отбывающих из украинских портов и двух прибывающих в них, сообщает ТАСС. Одна проверка была остановлена из-за санитарных условий.

Как сообщается в заявлении СКЦ, всего 105 кораблей ожидают в турецких портах разрешения на отправку.

18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. СКЦ в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Москва, в свою очередь, получила заверения ООН, что работа по экспорту российского зерна и удобрений будет финализирована. Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, это необходимо, «чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые стоят на этом пути».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.