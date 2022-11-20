Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до трех человек
Число погибших в результате пожара на цветочном складе в центре Москвы возросло до трех человек. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщает Telegram-канал 112.
Пожарные продолжают разбор завалов.
По предварительной версии, причиной пожара стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Пожар разгорелся днем в воскресенье в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.
В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.