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Полиция Катара разогнала толпу болельщиков в фан-зоне на ЧМ-2022

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Фото: AP Photo/Srdjan Nedeljkovic
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Полиция разогнала болельщиков в фан-зоне столицы Катара Дохе после того как фанаты пытались прорваться в закрытую зону, где располагался телевизор с большим экраном и продавали пиво. Об этом сообщает агентство Bloomberg в воскресенье, 20 ноября.

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Десятки тысяч болельщиков собрались в специальной фан-зоне, чтобы посмотреть матч открытия между сборными Катара и Эквадора. Однако вскоре началась давка, и болельщики пытались прорваться через заграждения правоохранителей в закрытую зону. Полиция, вооруженная дубинками и щитами, разогнала толпу.

«Старики, женщины, они не могли находиться а такой толпе. Слава Богу, я высокий, поэтому я мог немного дышать. Я увидел несколько детей и сказал: «Поднимите их. Они не могут дышать», — приводит агентство слова Хатема Эль-Берарри, который находился в фан-зоне.

18 ноября стало известно, что организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре решили запретить продажу пива на всех стадионах, где пройдут матчи турнира.

Сборная Эквадора по футболу обыграла команду Катара со счетом 2:0 в матче открытия чемпионата мира по футболу – 2022 (ЧМ-2022). Оба гола в ворота Катара забил нападающий и капитан команды Эквадора Эннер Валенсия.

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