Джо Байден отмечает свой 80-летний юбилей в кругу семьи в Белом доме

Президент США Джо Байден отмечает в воскресенье, 20 ноября, свой юбилей. Действующему главе государства исполнилось сегодня 80 лет, свой день рождения он празднует в кругу семьи в Белом доме. Об этом сообщает телеканал CNN.

Накануне внучка американского лидера Наоми Кинг Байден вышла замуж, бракосочетание состоялось в Белом доме. Как рассказала журналистам пресс-секретарь главы государства Карин Жан-Пьер, по этому случаю вся его семья находится в Вашингтоне. На основании этого и было принято решение за бранчем отпраздновать день рождения Байдена.

Между тем источники телеканала отметили, что дата свадьбы и юбилея «состыковались» неслучайно. Они связали это с тем, что Байден не хочет поднимать «тему своего возраста» на фоне грядущих выборов президента США в 2024 году.

«Свадьба дает некоторое прикрытие», — сказал один из источников.

Байден стал самым возрастным хозяином Белого дома в истории.

9 ноября Байден заявил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.