Два человека погибли в ДТП под Астраханью

Два человека погибли в результате аварии на 25-м км автодороги Астрахань – Образцово – Травино. Об этом в воскресенье, 20 ноября, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел накануне, 19 ноября, у села Мансур. Водитель ВАЗ-2112 2002 года рождения выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada. За рулем последнего был мужчина 1956 года рождения. В результате оба водителя погибли на месте до приезда скорой помощи. Пассажиров в машинах не было.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее, 18 ноября, водитель автомобиля Lada, не справившись с управлением, опрокинулся на трассе в Оренбургской области. В результате аварии четыре человека, находящиеся в салоне авто, получили травмы. ДТП произошло на автодороге Оренбург – Бузулук под Новосергиевкой.