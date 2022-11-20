МВД Белоруссии усилило защиту страны на границе с Украиной

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии усилило свое присутствие на границе с Украиной. Об этом рассказал 20 ноября министр внутренних дел страны Иван Кубраков.

«Что касается несения службы сотрудников милиции на границе, это не новая задача, мы ее выполняли неоднократно. <...> Мы совместно с погранкомитетом [Белоруссии] постоянно несем службу по охране наших рубежей. И сегодня мы особенно усилили, конечно, границу с Украиной», — рассказал он в интервью телеканалу СТВ.

19 ноября вооруженный украинский военнослужащий незаконно перешел границу и зашел на территорию Белоруссии. Уже на территории Белоруссии он начал делать фото- и видеосъемку местности, а также искать или устанавливать неопознанный предмет в снегу. По факту произошедшего Белоруссия проводит проверку. В республике также предупредили, что подобные действия со стороны Украины могут привести «к вооруженному боестолкновению».

18 октября председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что нахождение вооруженных людей без опознавательных знаков с украинской стороны белорусско-украинской границы создает опасную ситуацию для республики.

За день до этого в минобороны Белоруссии сообщили, что региональная группировка войск в республике приступила к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Известно, что около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут из России в Белоруссию для задействования в составе региональной группировки войск Союзного государства.

10 октября глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группы войск. Тогда в минобороны Белоруссии отметили, что задачи союзной группировки войск сугубо оборонительные.