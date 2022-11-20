Жителям Коми пообещали морозы на следующей неделе

Предстоящая неделя в Республике Коми начнется с морозов. Об этом в воскресенье, 20 ноября, пишет ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональный ЦГМС.

Так, в южных районах в понедельник, 21 ноября, ожидается –7…–12 градусов. В северных температура может опуститься до –20 градусов и ниже.

Со вторника морозы усилятся из-за арктического антициклона.

«Ночью температура воздуха составит –17...–22 градуса, на северо-востоке и в отдельных центральных районах –30...–35градусов. Днем будет в среднем на 6–8 градусов теплее», — говорится в сообщении.

До конца недели морозы будут держаться в республике. При этом будет преимущественно без осадков.

Накануне, 19 ноября, в ГУ МЧС по Москве призвали жителей города соблюдать осторожность из-за гололедицы, что в особенности касается автомобилистов. Так, ведомство рекомендовало носить нескользящую обувь с толстой подошвой, не передвигаться вблизи проезжей части, а также не перебегать дорогу в неположенном месте.