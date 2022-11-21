Как известно, чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Распродажи в таком контексте идеальны. В этом году они начались раньше и громче. Из каждого утюга, а про телевизор вообще молчу, в наши уши настойчиво вливаются два заветных слова — «черная пятница», «черная пятница», которые мозг преобразует в «Пиастры! Пиастры! Пиастры!».

Правда, не Капитан Флинт призывает нас расстаться с деньгами во время распродаж. На пятницы-закупятницы заманивают графы Покупакулы (разбуженные Ожидакулы), чтобы руками-загребуками смести всё и побольше со складов торговых площадок.

Реклама обещает, что в ноябре нам будет не до скуки. Даже не знаю, кому и как, но мне уже больше двух лет и семи месяцев как-то совсем не скучно. Ладно, оставим глубочайший кризис креатива уровня «детский сад и погремушки» на совести авторов. Любопытно, что россияне, которые сейчас придерживаются сберегательной модели, на призывы эти, независимо от их качества, откликнулись.

В этом году «черную пятницу» решили отрепетировать заранее. Продавцы почему-то углядели символизм в существовании числа 11.11 (будто 11 ноября случилось только в 2022-м) и открыли первый раунд распродаж.

Получилось. Потребительский лед сдвинулся, господа, разбудили Покупакулу? Достаточно вспомнить, что 11 ноября на одной площадке произошел технический сбой, не выдержала техника под напором ажиотажа. Но это, как говорится, косвенные признаки.

Подоспели и наукообразные доказательства потребительского оживления. На неделе, когда начались распродажи и которая завершилась 13 ноября, средние недельные расходы россиян увеличились на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных исследовательского холдинга «Ромир». И почти на 20% к аналогичному периоду 2021-го. Индекс недельных расходов россиян достиг 5803 рублей, что, кстати, стало рекордом этого показателя за последние два года.

И это только начало? Ведь впереди еще полноценная «черная пятница», которая в этом году падает на 25 ноября. Если кто вдруг не знает и ленится посмотреть в поисковике, «черная пятница» — изобретение американское, начинается после Дня благодарения (четвертый четверг ноября) и с нее стартует сезон рождественских распродаж. Так что прошедшие события — лишь прелюдия и разминка перед настоящей «черной пятницей», а затем и новогодними акциями.

Если честно, не люблю я всяческие распродажи вообще и «черные пятницы» в частности. Не потому, что не уважаю скидки и не стремлюсь к экономии, просто много шума, суеты, да и есть подсознательное подозрение, что что-то не так с этими акциями.

Скажем, если товар хороший и пользуется спросом, то зачем снижать на него цену? Он ведь и так продастся, не правда ли? Да и само по себе понятие «распродажа» говорит о том, что избавляются от остатков, прошлых коллекций, которые не нашли своего покупателя в период их нахождения на пике (или писке) моды. Почему же сейчас в магазинах по акционным ценам можно купить весь ассортимент?

Или, как говорится в одном анекдоте, чтобы продать что-то, нужно резко увеличить цену и установить скидку 80%? Именно это и дает иллюзию покупки чего-то очень существенного по бросовой стоимости.

Несмотря на свою нелюбовь к распродажам, в этом году считаю их важными, причем в нескольких аспектах. Во-первых, с точки зрения активизации потребительского спроса. Во-вторых, понимания потребительского поведения в период кризисных ситуаций.

Центробанк неоднократно отмечал влияние на инфляцию того, что граждане в середине этого года стали меньше тратить и больше сберегать. Вопрос, почему так происходит, находит массу всяческих, в том числе неординарных, объяснений. Так, существует мнение, что спрос задавлен недостатком предложения, особенно в сегменте крупных и дорогостоящих покупок. Мол, граждане копили на что-то деньги, а тут санкции, связанные с ними ограничения, уход компаний. Поэтому и решили люди лучше отложить, чем потратить на что-то ненужное. Объяснение интересное, но довольно спорное. Особенно если иметь в виду не, скажем, автомобили, а товары повседневного спроса. Да и явно не гречку с консервами, приобретенными в марте, до сих пор доесть не могут.

Казалось бы, всё хорошо, раз инфляция снижается на фоне сберегательного поведения. Тем более что и предложение пока не подтянулось, особенно это касается импортных товаров. Но слишком задавленный спрос может в перспективе задавить и предложение, а это уже плохо для экономики и прямой путь к ее масштабному кризису. Позитив ведь, как известно, всегда в балансе и гармонии. Именно поэтому оживление спроса во время распродаж может стать первым сигналом, свидетельствующим о начале потребительского оживления.

Но может и не стать, то есть оживление характерно только для периода распродаж. И тут мы переходим к вопросу поведения потребителей, а именно к их чувствительности к цене, которая сейчас повысилась. Осмелюсь предположить, что именно этот фактор стал движущей силой нынешних распродаж. Огромные скидки на фоне высоких инфляционных ожиданий граждан толкают их на торговые площадки с целью прикупить подешевле, пока есть возможность. Тем более что и масштаб скидок в этом году особенно впечатляет.

Проще говоря, работа на контрасте. Ведь в обычной жизни на привычные, особенно импортные товары, цены выросли, причем зачастую в несколько раз, и падать не собираются. Даже сохранив расходы на том же уровне, покупать мы стали значительно меньше. Хорошо наблюдаю это на фоне своих заказов в одном из интернет-магазинов. Если раньше на 1 тыс. рублей приобретала приличный набор, которого хватало на несколько дней, то сейчас всего четыре-пять самых необходимых наименований.

Нам постоянно говорят о снижении инфляции, однако само по себе снижение темпов роста цен на наших кошельках не отражается. Это значит, что распродажи, возможно, с особенной остротой воспринимаются в этом году именно из-за шанса прикупить что-то по сильно сниженным ценам. Тем более что Новый год не за горами. Если моя версия справедлива, то после праздников, если не раньше, мы снова сядем на кубышке в сберегательной позе.

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»