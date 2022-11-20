В Белоруссии задержали всех действовавших в рамках плана «Перамога» лиц

Правоохранители задержали в Белоруссии всех лиц, пытавшихся совершить в республике террористические акты в рамках так называемого плана «Перамога». Об этом рассказал 20 ноября министр внутренних дел страны Иван Кубраков.

«Так называемый план «Перамога», который объявили там на Западе. Мы установили большинство таких людей. И когда они попадались, пытаясь совершить в определенный момент при попытке преступление на территории Республики Беларусь, [участники] этой группы — все абсолютно — были задержаны», — рассказал он в интервью телеканалу СТВ.

Он добавил, что в настоящее время ведется следствие, а задержанных привлекут к ответственности.

30 августа Верховный суд Белоруссии признал неформальную организацию BYPOL с входящими в нее структурными подразделениями «Сітуацыйна — аналітычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога» террористической.

Как указали в генпрокуратуре республики, деятельность этой организации связана с формированием в белорусском обществе «идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности» с целью изменения конституционного строя Белоруссии незаконным путем. Отмечается, что любое участие в ней повлечет наступление уголовной ответственности.