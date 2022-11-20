Один человек погиб при пожаре в Тверской области

Один человек погиб в результате пожара в городе Вышний Волочек в Тверской области. Об этом в воскресенье, 20 ноября, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на отдел регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел утром 18 ноября в деревянном жилом доме. Сгорела его крыша и всё, что находилось внутри. При тушении пожара было обнаружено тело мужчины 1943 года рождения. Точная причина гибели будет установлена.

По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

17 ноября сообщалось, что на рынке «Садовод» в Москве возник пожар. По данным «Известий», огнем были охвачены контейнеры на территории рынка. Наблюдалось задымление. Было эвакуировано около 150 человек. В результате возгорания никто не пострадал.