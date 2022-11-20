За неделю в Калуге родился 81 ребенок

За неделю с 14 по 19 ноября в Калуге на свет появился 81 ребенок. Об этом в воскресенье, 20 ноября, пишет газета «Весть» со ссылкой на местное управление ЗАГС.

В городе родились 38 девочек и 43 мальчика.

В управлении также назвали самые необычные имена, которые дали детям за эту неделю. Так, в городе появились Владислава, Спартак, Евангелина и Ирма.

Также отмечается, что с 14 по 19 ноября в Калуге 58 пар вступили в брак.

В феврале сообщалось, что в 2021 году в пятерку самых популярных вошли имена Лев и Ева. Родители выбирали эти имена на 10% чаще, чем за весь 2020 год. Так, Евами назвали свыше 1,6 тыс. девочек, а Львами — более 1,7 тыс. мальчиков. Также жители Москвы стали отдавать больше предпочтения именам Мирон (на 23% чаще) и Есения (приблизительно на 35% чаще).