Опубликованы кадры цветочного склада в Москве до пожара

В распоряжении «Известий» оказались сделанные до пожара кадры цветочной базы на Комсомольской площади в центре Москвы.

На первом видео можно рассмотреть, что хранилось на складе: множество цветов, земля, горшки, тележки и различные материалы для флористики. На первый взгляд, ничего необычного. Но, как оказалось, эта цветочная база нередко использовалась и не по назначению.

По вечерам это место превращалось в ночной клуб, о чем свидетельствуют кадры из второго ролика. Вечеринки проводились со спецэффектами — светомузыкой и генераторами дыма. Также для гостей вечеринок был организован бар.

Кроме того, как оказалось, строение, где была расположена цветочная база, горит не впервые. В ноябре 2019 года огонь удалось остановить на площади в 700 кв. м.

Пожар разгорелся днем в воскресенье на двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. Он был локализован вечером (в 18:20) на площади 2,5 тыс. кв. м.

К тушению пожара привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.

В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

Спасатели эвакуировали семь человек из горящего здания. Также в МЧС сообщили, что информации о пострадавших и спасенных в результате пожара не поступало. При этом, по информации «Известий», пострадали два человека, однако от госпитализации они отказались.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.