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Крупный пожар произошел на складе в центре Москвы. Главное

Крупный пожар произошел в районе Комсомольской площади в центре Москвы
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Днем в воскресенье, 20 ноября, на Комсомольской площади (в районе площади трех вокзалов) в центре Москвы разгорелся пожар на цветочном складе. По последним данным, пострадали два человека. Пожарные продолжают борьбу с огнем. Главное об инциденте — в материале «Известий».

Горит двухэтажный кирпичный цветочный склад по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. Площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м. Ему присвоен третий уровень сложности. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами здания на площади 700 кв. м. На месте тушения пожара находится руководящий состав ГУ МЧС России по столице.

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Тушение пожара

К тушению пожара привлечены 39 единиц техники и 110 человек личного состава МЧС. Также известно, что к ликвидации пожара привлекли пожарный поезд и вертолеты Ка-32. Однако, по данным городских СМИ, вертолеты не смогли вылететь для тушения пожара из-за погодных условий.

Как заявили в экстренных службах, к настоящему моменту пожар локализован на площади 2,5 кв. м.

Пострадавшие при пожаре

По последней информации, семь человек эвакуировали из горящего здания, также в здании заблокированы два человека, силы направлены на их спасение.

По информации «Известий», два человека пострадали, медики осматривают их на месте. От госпитализации они отказались.

При этом в МЧС сообщили, что сведения о пострадавших и спасенных пока не поступали.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.

Движение транспорта в районе пожара

В столичном департаменте транспорта сообщили, что пожар в центре Москвы не влияет на дорожное движение. В пресс-службе РЖД также добавили, что пожар не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.

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