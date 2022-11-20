Москву засыпает снегом

Москву продолжает засыпать снегом. Высота снежного покрова в столице достигла 12 см. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы снегопад может усилиться, передает телеканал «Известия». Однако уже после полудня осадки практически прекратятся. На дорогах Москвы возможна гололедица. По многолетним наблюдениям синоптиков, такие сугробы бывают в Москве только в середине декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.