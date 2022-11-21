Без огонька

Новый год как праздник присутствует в нашей жизни в двух ипостасях. Первая, назовем ее корпоративной, — это вторая половина декабря, когда, по сути, подводят итоги года на работе. Для кого-то это череда вечеринок с коллегами по отрасли, для кого-то — сухое отчетно-выборное мероприятие с банкетом. Вторая часть праздника (ее по понятным причинам ждут больше) — семейная. Она начинается 31 декабря. И если мы говорим о том, как оформлять Новый год, в какой атмосфере его встречать, то лучше брать второй формат.

Последний день декабря, когда родственники идут в гости друг к другу, дети приезжают к родителям, внуки оказываются за одним столом с бабушками и дедушками, давно стал главным семейным праздником. Этому способствует и советская традиция выходных — совместное нарезание оливье и сельди под шубой под просмотр ТВ с традиционной сеткой кинофильмов: это «Чародеи», «Служебный роман», «С легким паром!» и кульминация в виде «Голубого огонька». Всё это вместе дает общее восприятие новогоднего торжества как значимого семейного мероприятия.

Последние два года собраться всем за одним столом мешала пандемия. Кто-то боялся за здоровье пожилых родственников. Кто-то менял работу и решил не брать билеты домой. Более того, разного рода ограничения сильно урезали возможности для погружения в новогоднюю сказку — они действовали в отношении массовых уличных мероприятий и елок для детей (у нас в результате этого теперь есть трехлетние дети, которые про Деда Мороза слышали только от родителей).

2022 год российское общество будет провожать, вероятно, на фоне СВО, и это наложит заметный отпечаток на то, с каким настроем мы соберемся с родными за одним столом. Во-первых, год может восприниматься как еще один сложный, таких периодов в жизни каждой семьи не было много лет. Во-вторых, и это уже заметно, каждый для себя выбирает сдержанное отношение к размаху празднества в личном и общественном разрезе.

Где проходят границы масштабности или яркости празднования? Очевидно, что в нынешней ситуации Новый год не будет походить на пир на весь мир. Елка на центральной площади, подсветка зданий и перекрестков, разного рода плакаты никак не противоречат настроениям 2022 года, равно как и залитый центральный каток или ярмарка новогодних товаров с глинтвейном и сладостями. А вот концерты, громкие фейерверки или широкие гулянья могут вызвать у граждан справедливый вопрос о том, насколько они уместны.

В публичных разговорах о том, как отмечать Новый год сегодня, упускают важный момент: какой акцент сделать в разных мероприятиях, поступках и действиях. Самым правильным шагом будет не выключение гирлянды на городской елке, а приглашение на нее тех, кто нуждается в заботе и поддержке. Люди, для которых 2022-й стал годом потерь или потрясений, должны понять, что они не одни, про них помнят и о них заботятся. Кому-то в этом поможет билет в театр, кому-то — помощь в приглашении Деда Мороза домой. Кто-то нуждается в том, чтобы его позвали на чаепитие в совет ветеранов, или банальном продуктовом наборе. Эти небольшие шаги, о которых знает любой волонтер и сотрудник социальных служб, значат для людей гораздо больше ярких огней в небе в полночь.

Вторая, главная ипостась новогоднего празднества сегодня должна выйти на первый план. Детям и взрослым важна возможность выдохнуть, побыть друг с другом, доесть вчерашний оливье днем 1 января. Можно сказать, что первые дни 2023 года могут стать временем тишины и примирения, чтобы каждый мог остановиться и подумать о том, что для него важно и ценно. В ситуации, когда 2022 год не подводит черту, а лишь предваряет неизвестность 2023-го, это нужно и понятно каждому.

Все те, кто организует разного рода празднования, не должны забывать, почему Новый год играет важную роль в жизни граждан. Это единственный праздник, который дарит надежду. Волшебство календарного торжества строится вокруг возможности загадать желание и возможности того, что оно воплотится в реальности. И, конечно, 31 декабря — день, когда люди скорее настроены мириться друг с другом, нежели ссориться. Риторика и атмосфера любых торжеств должны учитывать это.

Автор — генеральный директор коммуникационного агентства КРОС

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора