Два человека пострадали в результате пожара на складе в центре Москвы

По информации «Известий», при пожаре на цветочном складе в районе Комсомольской площади (площадь трех вокзалов) в центре Москвы пострадали два человека.

Уточняется, что медики осматривают пострадавших на месте. От госпитализации они отказались.

Пожар разгорелся днем в воскресенье на двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. Ему присвоен третий уровень сложности. Известно, что три вертолета Ка-32 и пожарный поезд привлекли к тушению пожара.

По последним данным, площадь пожара увеличилась с почти 2 тыс. до 2,5 тыс. кв. м. Также, по данным «Известий», площадь обрушения выросла с 500 до 700 кв. м.

Как сообщалось, спасатели эвакуировали семь человек из горящего здания, а два человека оставались заблокированы.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что пожар не влияет на дорожное движение. В пресс-службе РЖД также добавили, что пожар не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.