Сборная России по футболу сыграла вничью с Узбекистаном в товарищеском матче
Сборная России по футболу закончила вничью товарищеский матч со сборной Узбекистана, прошедший 20 ноября в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».
По итогам встречи ни одна из команд не смогла забить гол в ворота противника, поэтому матч завершился со счетом 0:0.
Уточняется, что во время игры российский защитник Александр Сильянов получил травму и был вынужден покинуть поле.
17 ноября сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана. Тогда игра тоже закончилась со счетом 0:0.
В предыдущей игре, которая состоялась 24 сентября, сборная России обыграла Киргизию. Товарищеская игра в Бишкеке завершилась со счетом 2:1.
Ранее, 7 ноября, был утвержден итоговый состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи. В окончательный список вошли 30 футболистов, в том числе новички команды полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.