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В ФИФА спрогнозировали объем доходов от цикла ЧМ-2022 в Катаре

ФИФА ожидает от цикла ЧМ-22 на $1,1 млрд больше доходов, чем от предыдущего Чемпионата мира
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Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
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Доходы, которые Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает получить от цикла Чемпионата мира‑2022 в Катаре, составят $7,5 млрд. Об этом 20 ноября сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино представителям национальных ассоциаций в Дохе.

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Как написал журналист Associated Press Роб Харрис в Twitter, данная сумма на $1,1 млрд превышает доходы ФИФА от цикла ЧМ‑2018 в России.

Большая часть выручки поступает от продажи телеправ на футбольные матчи и спонсорских сделок.

ЧМ-22 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

18 ноября в ФИФА сообщили, что организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре решили запретить продажу пива на всех стадионах, где пройдут матчи турнира.

В свою очередь Инфантино призвал критиковать его вместо чемпионата мира в Катаре.

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