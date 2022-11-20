В ФИФА спрогнозировали объем доходов от цикла ЧМ-2022 в Катаре
Доходы, которые Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает получить от цикла Чемпионата мира‑2022 в Катаре, составят $7,5 млрд. Об этом 20 ноября сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино представителям национальных ассоциаций в Дохе.
Как написал журналист Associated Press Роб Харрис в Twitter, данная сумма на $1,1 млрд превышает доходы ФИФА от цикла ЧМ‑2018 в России.
Большая часть выручки поступает от продажи телеправ на футбольные матчи и спонсорских сделок.
ЧМ-22 в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.
18 ноября в ФИФА сообщили, что организаторы чемпионата мира по футболу в Катаре решили запретить продажу пива на всех стадионах, где пройдут матчи турнира.
В свою очередь Инфантино призвал критиковать его вместо чемпионата мира в Катаре.