Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики выпустили 15 снарядов по объектам Запорожской АЭС
Мир
Явка на выборах президента Казахстана превысила 60% по итогам девяти часов
Армия
ВСУ потеряли до 55 человек в боях с подразделениями ЛНР за сутки
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе
Армия
Российские военные сорвали несколько атак ВСУ на краснолиманском направлении
Спорт
Фанат выбежал на лед и подарил цветы фигуристке Трусовой
Интернет
Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter набрал почти 33 млн подписчиков
Происшествия
Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
Происшествия
Два человека пострадали в результате пожара на складе в центре Москвы
Мир
Британия пообещала выдать солдатам ВСУ зажигалки с бандеровскими приветствиями
Мир
В Тбилиси проходит митинг за отправку Саакашвили на лечение за границу
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад на площади 800 кв. м

Фанат выбежал на лед и подарил цветы фигуристке Трусовой

0
Фото: Спорт-Экспресс/Эдуард Успенский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болельщик выбежал на лед, чтобы подарить цветы российской фигуристке Александре Трусовой. Об этом 20 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

Лед на Волге: чего ждать от этапа Гран-при в Самаре
Александра Трусова попытается взять реванш у Софьи Самоделкиной

Это произошло после выступления спортсменки в произвольной программе на этапе Гран-при в Самаре. Молодой человек передал Трусовой букет красных роз и затем покинул лед вместе с ней.

На этих соревнованиях Трусова заняла второе место с результатом 213,80 балла. Победительницей стала Софья Самоделкина, набравшая 217,87 балла.

Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также бронзовой медалисткой чемпионата мира и двух чемпионатов Европы. Она первой из женщин исполнила пять четверных прыжков во время одного проката.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022