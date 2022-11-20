Фанат выбежал на лед и подарил цветы фигуристке Трусовой

Болельщик выбежал на лед, чтобы подарить цветы российской фигуристке Александре Трусовой. Об этом 20 ноября сообщил «Спорт-Экспресс».

Это произошло после выступления спортсменки в произвольной программе на этапе Гран-при в Самаре. Молодой человек передал Трусовой букет красных роз и затем покинул лед вместе с ней.

На этих соревнованиях Трусова заняла второе место с результатом 213,80 балла. Победительницей стала Софья Самоделкина, набравшая 217,87 балла.

Трусова является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а также бронзовой медалисткой чемпионата мира и двух чемпионатов Европы. Она первой из женщин исполнила пять четверных прыжков во время одного проката.