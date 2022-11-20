«Известия» показали видео с места пожара в центре Москвы

В распоряжении «Известий» оказалось видео с места возгорания на цветочном складе в районе Комсомольской площади (площадь Трех вокзалов) в центре Москвы.

На кадрах виден черный густой столб дыма, а также пожарные автомобили и сами спасатели, прибывшие для тушения.

На месте пожара также побывал корреспондент «Известий» Багаудин Багаудинов, который рассказал, что сейчас происходит на месте инцидента.

«По нашей информации, горят перекрытия между первыми и вторыми этажами в здании возле трех вокзалов, где располагается склад цветочной компании. На данную минуту пожару присвоен третий ранг опасности. На место продолжают стягиваться пожарные и спасатели», — рассказал Багаудинов.

Как сообщалось, в горящем складском здании на Комсомольской площади произошло обрушение. По последним данным, площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. м. Возгоранию присвоен третий уровень сложности из пяти.

По данным «Известий», пожар разгорелся днем в воскресенье на двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. К тушению пожара привлекают пожарный поезд. Также решается вопрос о том, чтобы привлечь авиацию.

Известно, что спасатели эвакуировали семь человек из горящего здания, два человека остаются еще заблокированы.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что пожар в центре Москвы не влияет на дорожное движение. В пресс-службе РЖД также добавили, что пожар не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов.