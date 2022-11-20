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Британия пообещала выдать солдатам ВСУ зажигалки с бандеровскими приветствиями
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Британия пообещала выдать солдатам ВСУ зажигалки с бандеровскими приветствиями

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Фото: REUTERS/Andy Commins
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Минобороны Великобритании 20 ноября объявило, что в зимний пакет помощи украинским новобранцам, проходящим обучение на территории Соединенного Королевства, будет выдан «особый предмет» — зажигалки, на которых выгравировано приветствие «Слава Украине! Героям слава!».

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«Зажигалка — лучший друг солдата на протяжении многих поколений. На ней выгравирована надпись «Слава Украине! Героям слава!», — отмечается в сообщении, опубликованном на странице в Twitter минобороны Великобритании.

В ведомстве подчеркнули, что такие зажигалки «символизируют британскую поддержку» украинским солдатам.

Лозунг «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) и запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА) весной 1941 года. Лидером УПА стал Степан Бандера, который и ставил своей целью создать самостоятельную Украину. Члены группировок были пособниками гитлеровцев и так опознавали своих. Лозунг сопровождался поднятием правой руки по аналогии с нацистским приветствием Третьего рейха.

12 ноября газета Financial Times сообщала, что инструкторы в Великобритании столкнулись с рядом проблем при обучении украинских военных.

В материале также уточнялось, что около 3 тыс. служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершат тренировки в Британии к католическому Рождеству 25 декабря. Еще 7 тыс. закончили обучение, начав его в июне этого года.

В конце октября главы МИД стран Евросоюза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ. Обучение будет проходить не на Украине, а в соседней стране. Отмечается, что в инициативе не будет участвовать Венгрия.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщалось, что министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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