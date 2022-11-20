Россияне ознакомились с фактами биографии Токаева

Накануне внеочередных выборов президента в Казахстане россиянам рассказали интересные факты о действующем главе государства Касым-Жомарте Токаеве.

По данным из открытых источников, он родился 17 мая 1953 года в городе Алма-Ата (ныне Алматы). Его отец Кемель Токаев, выходец из крестьянской семьи, участвовал в Великой Отечественной войне. После войны Токаев стал писателем, заложив основы детективно-приключенческого жанра в казахской литературе. Ряд его работ («Таинственный след», «Происшествие в Саргабанде», «Последний удар») продавались по всей стране. Мать Касым-Жомарта Токаева — Турар Шабарбаева работала в Алма-Атинском педагогическом институте иностранных языков.

У президента есть две родные сестры: старшая — супруга дипломата, директор компании «Аби Петролеум Кэпитал», и младшая — политолог.

Касым-Жомарт Токаев учился в алматинской гимназии №25, где углубленно изучал французский язык. В общей сложности он знает пять языков: помимо французского это казахский, русский, английский и китайский.

Глава государства подарил школьной библиотеке более 200 книг, и сам он любит читать: увлекается, в частности, художественной, политической и мемуарной литературой. Токаев рассказывал, что со студенческой скамьи читает много газет и журналов. «Я регулярно просматриваю прессу. Это моя давняя привычка. В целом я много читаю. Когда я вижу хорошую статью или интервью, я делаю необходимые пометки. Если издание поднимает актуальную проблему, я даю конкретные поручения», — отмечал он.



В 1975 году Токаев окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). По словам его однокурсника, ныне доцента МГИМО Владимира Шишкина, Токаев прекрасно учился, выбрав в качестве основного иностранного языка китайский.

После окончания института Токаеву предложили работу в МИД СССР. За время трудовой деятельности в министерстве он, в частности, работал в советском посольстве в Китайской Народной Республике. В 2001 году в Институте актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора политических наук по теме «Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка».

В январе 2002 года Токаев стал государственным секретарем — министром иностранных дел Казахстана. Он принимал активное участие, в том числе, в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия. В январе 2007 года Токаева избрали председателем Сената парламента Казахстана, а год спустя он стал вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В марте 2011 года Токаев был назначен заместителем генсека ООН и генеральным директором отделения ООН в Женеве, также он стал личным представителем генерального секретаря организации на Конференции по разоружению. Токаев стал первым казахом, занявшим такую высокую должность в структуре ООН.



В 2013 году Токаев вновь был избран председателем Сената казахстанского парламента. В марте 2019 года президент Нурсултан Назарбаев объявил, что досрочно слагает президентские полномочия. Он назвал Токаева своим преемником. «Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я его хорошо знаю, он человек честный, ответственный, обязательный. (…) Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев — именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном», — заявил Назарбаев.



На следующий день Токаев вступил в должность главы государства, а через пару недель он, стремясь придать процессу передачи власти максимальную легитимность, назначил досрочные президентские выборы.



Свой первый зарубежный визит в качестве главы государства Токаев нанес в Россию, где встретился с президентом Владимиром Путиным. Он называл Россию «надежным стратегическим партнером и добрым соседом, который, согласно известной пословице, ближе любого родственника».



16 марта 2022 года состоялось послание президента Токаева народу Казахстана, которое называют «точкой отсчета построения нового Казахстана». Токаев объявил о начале ряда политических реформ: усилении роли парламента, переходе к смешанной избирательной системе, упрощении процедуры регистрации политических партий, повышении конкурентоспособности СМИ.

В ноябре его включили в список 500 самых влиятельных мусульман мира. Также у президента Казахстана есть другие почетные звания, например, он член «Совета мудрецов» Мюнхенской конференции по безопасности, почетный профессор Шэньчжэньского университета и Дипломатической академии МИД РФ, почетный декан Женевской школы дипломатии и международных отношений, лауреат международной премии «Человек года — 2018» по версии Русского биографического института.

Токаев был главой Федерации настольного тенниса Казахстана и до сих пор иногда играет — например, соревнуется с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Еще он является автором десяти книг по проблемам международных отношений.

Токаев разведен, у него есть сын Тимур, который занимается бизнесом. Известно, что 38-летний Тимур Токаев в 2009 году защитил диссертацию о стратегии Казахстана в отношении Запада и возглавляет фонд имени своего деда Кемеля Токаева.