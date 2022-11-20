В Италии обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны

Неразорвавшуюся американскую авиабомбу массой около 250 кг времен Второй мировой войны обнаружили в русле реки Палья близ города Орвието в Италии. Об этом сообщил 20 ноября телеканал SkyTg24.

Местные власти назначили проведение операции по обезвреживанию взрывного устройства на 20 ноября, создав «красную зону» в радиусе около одного км от места находки. В связи с этим движение транспорта по главной автомагистрали страны А1 было блокировано на несколько часов.

Также было остановлено железнодорожное движение на участках, проходящих в этой местности. Кроме того, из соображений безопасности около 2400 человек было эвакуировано из этого района.

«Бомба была закреплена и доставлена ​​в (отдаленный. — Ред.) карьер для взрыва. Окончание операции предполагалось около 11 часов (по местному времени. — Ред.), но операция завершилась почти на полтора часа раньше запланированного», — сообщает телеканал.

По данным телеканала, в настоящее время жители постепенно возвращаются домой. Движение транспорта по трассе и ж/д возобновилось.

18 августа бомба весом 500 кг времен Второй мировой войны обезврежена саперами в Берлине. Взрывное устройство было обнаружено между станциями Шпрее и Осткройц в туристическом районе Берлина Фридрихсхайне. Вокруг взрывоопасного предмета установили зону безопасности радиусом 500 м. Бомба была обезврежена.