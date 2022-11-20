Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики выпустили 15 снарядов по объектам Запорожской АЭС
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Армия
ВСУ потеряли до 55 человек в боях с подразделениями ЛНР за сутки
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе
Армия
Российские военные сорвали несколько атак ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане
Интернет
Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter набрал почти 33 млн подписчиков
Происшествия
Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
Мир
«Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии 20 ноября
Мир
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Мир
В Тбилиси проходит митинг за отправку Саакашвили на лечение за границу
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад на площади 800 кв. м
Сюжет:

СК РФ проведет проверку из-за осквернения двух советских памятников в Латвии

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) Росси проведет проверку по факту осквернения двух памятников советским героям в Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 20 ноября.

«Нынешние политики не понимают, что наносят непоправимый ущерб Латвии»
Депутат сейма республики Алексей Росликов — о сносе советских памятников, языковой дискриминации и перспективах отношений Москвы и Риги

Ранее в соцсетях появились фотографии двух оскверненных памятников. В частности, в Елгавском крае с мемориала украли буквы слов «Слава героям» на двух языках. В Юрмале украли 16 мемориальных плит с захоронения советских солдат.

В связи с этим Следком запросит у МИД РФ всю необходимую информацию по этим инцидентам, установит все обстоятельства и даст им правовую оценку.

18 ноября сообщалось, что в Латвии из-за ошибки в документах снесли памятник одному из основателей республики — Николаю Свемпу. Памятник находился на северной окраине поселка Стамериена. В списке он проходит под номером 44 и обозначен как монумент двум латышским партизанам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее, воевавшим против нацистов.

В июне сейм (парламент) Латвии принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики». К середине следующего месяца латвийское правительство составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. К настоящему моменту снесено более 120 памятников.

До этого, 12 мая, в Латвии приняли закон, прекращающий действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Тогда же сейм разрешил снос памятника Освободителям Риги.

Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР наряду с соседними Литвой и Эстонией, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022