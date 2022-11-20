СК РФ проведет проверку из-за осквернения двух советских памятников в Латвии

Следственный комитет (СК) Росси проведет проверку по факту осквернения двух памятников советским героям в Латвии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 20 ноября.

Ранее в соцсетях появились фотографии двух оскверненных памятников. В частности, в Елгавском крае с мемориала украли буквы слов «Слава героям» на двух языках. В Юрмале украли 16 мемориальных плит с захоронения советских солдат.

В связи с этим Следком запросит у МИД РФ всю необходимую информацию по этим инцидентам, установит все обстоятельства и даст им правовую оценку.

18 ноября сообщалось, что в Латвии из-за ошибки в документах снесли памятник одному из основателей республики — Николаю Свемпу. Памятник находился на северной окраине поселка Стамериена. В списке он проходит под номером 44 и обозначен как монумент двум латышским партизанам Имантсу Судмалису и Малдису Скрее, воевавшим против нацистов.

В июне сейм (парламент) Латвии принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики». К середине следующего месяца латвийское правительство составило список из 69 советских военных мемориалов, которые подлежат демонтажу. К настоящему моменту снесено более 120 памятников.

До этого, 12 мая, в Латвии приняли закон, прекращающий действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам. Тогда же сейм разрешил снос памятника Освободителям Риги.

Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР наряду с соседними Литвой и Эстонией, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации РФ на Украине.