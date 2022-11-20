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Гендиректор МАГАТЭ призвал немедленно прекратить обстрелы ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал абсолютно неприемлемыми обстрелы Запорожской АЭС
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 20 ноября выступил с призывом незамедлительно прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

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«Новости, которые мы получили от нашей группы вчера и сегодня утром, вызывают глубокую обеспокоенность. Взрывы прогремели на территории этой крупной АЭС, и это абсолютно неприемлемо. Это должно прекратиться незамедлительно», — приводятся слова Гросси на сайте МАГАТЭ.

Он добавил, что обстрелы ЗАЭС — это игра с огнем.

Ранее в этот же день Минобороны РФ заявило о провокациях Киева на ЗАЭС для создания техногенной катастрофы.

Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что в течение 19 ноября артиллерией Вооруженных сил Украины по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов, а утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию ЗАЭС.

На этой неделе Гросси заявил, что переговоры по созданию защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции продолжаются.

Российские военные взяли под контроль ЗАЭС в ходе спецоперации по защите Донбасса. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам сентябрьского референдума.

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