На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана

На Камчатке вулкан Шивелуч готовится к мощному извержению. Второй раз за сутки из кратера вырвался пепел, передает телеканал «Известия». Как сообщили МЧС: столб дыма возвышается почти на 5 км. Пепловый шлейф растянулся на 10 км северо-восточнее вулкана. Авиакомпании корректируют маршруты самолетов. Туристов попросили не приближаться к вулкану ближе чем на 15 км.

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