В Тбилиси проходит митинг за отправку Саакашвили на лечение за границу

В Тбилиси возле здания правительства Грузии проходит митинг, участники которого требуют разрешить вывезти на лечение за границу экс-президента страны Михаила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме. Об этом 20 ноября сообщает грузинский телеканал Mtavari Arxi.

Как сообщается, это мирная акция, которую организовали врачи, утверждающие, что экс-президенту требуется квалифицированная медицинская помощь за границей, так как его жизни угрожает опасность. В акции также принимают участие сторонники Саакашвили и его мать Гиули Аласания.

«Она (акция в поддержку Михаила Саакашвили. — Ред.) не организовывалась как массовая. Это была инициатива врачей, и я удивлена, что пришло так много людей, не только медиков», — рассказала Аласания.

Накануне, 19 ноября, мать Саакашвили заявила, что в организме сына превышено содержание тяжелых металлов. По ее словам, такая интоксикация дает основания для освобождения Саакашвили из тюрьмы. Когда и как вещества попали в организм экс-президента, неизвестно. Медицинская экспертиза также подтвердила отравление и дала соответствующее заключение, добавила она.

15 ноября сообщалось, что у бывшего лидера Грузии атрофированы мышцы левой руки. Об этом рассказал его адвокат Шалва Хачапуридзе. Он добавил, что в ближайшее время Государственное бюро экспертизы подготовит медицинское заключение о состоянии здоровья Саакашвили.

До этого, 8 ноября, Хачапуридзе сообщил о туберкулезе и деменции у Саакашвили. Он подчеркнул, что это подозрения и в данном направлении ведется работа.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Кроме того, политик в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

В феврале экс-президент Грузии объявлял повторную голодовку из-за плохого лечения в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. Позднее, 9 сентября, депутат парламента Коба Накопия, навестивший Саакашвили в клинике, заявил, что политик за год своего заключения похудел на 30 кг. По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях. Он считает, что бывшего главу государства нужно перевести в заграничную специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь.