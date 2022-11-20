В учебниках по истории отразят преступления Киева в Донбассе

Преступления Киева в Донбассе будут отражены в российских учебниках по истории. Об этом 20 ноября заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на международном научно-практическом форуме, проходящем в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена.

«Абсолютно поддерживаю, что те преступления нацистского режима, киевского режима, которые происходили в Донецкой и Луганской народных республиках, которые сегодня происходят, обязательно должны найти соответствующую оценку. Мы и правоохранительные органы организовываем сбор [информации]», — сообщил Кравцов.

После этого, отметил министр, информация о преступлениях Украины будет отражена в учебниках, проектах и форумах.

В мае в интервью «Известиям» глава ведомства рассказал, что в Донбассе школьники обучались по российским учебникам и стандартам. Пособия, которые затем использовались киевским режимом, преподносили совсем другую историческую правду и искажали объективные реальные факты.

По этой причине Минпросвещения необходимо провести большую работу и объяснить школьникам и учителям, как развивалась история России и Украины. Для них разрабатывается специальная программа.