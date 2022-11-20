В Екатеринбурге загорелся мебельный склад на площади 800 кв. м

В Екатеринбурге рядом с аэропортом загорелся мебельный склад. Об этом 20 ноября сообщило ГУ МЧС по Свердловской области.

«В ангаре на площади 800 кв. м горят материалы для производства мебели и производственные остатки. Люди эвакуировались из ангара до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня на пристроенный ангар», — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в одном из строений в Речном переулке поступило в 13:11 мск. Его тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения. В борьбе с огнем задействованы 14 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава.

Информация о пострадавших не поступала.

14 октября в Екатеринбурге произошел пожар на складе с пластиковой продукцией. Он охватил площадь 4,8 тыс. кв. м. Под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли ангара. После полуночи пожар был локализован, пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания.