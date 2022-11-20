Около ядерного полигона в Северной Корее произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2 балла произошло рядом с ядерным полигоном к северо-западу от провинции Хамгён-Пукто в Северной Корее. Об этом 20 ноября сообщает Yonhap News.

Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи также заявило, что землетрясение было рассчитано, поэтому граждан в округе заранее проинформировали.

В сообщении отмечается, что в феврале и марте около провинции также произошло шесть незначительных землетрясений.

9 ноября в центре Италии произошло землетрясение магнитудой 5,7. В течение нескольких минут в этом районе случилось еще два толчка магнитудой 3,1 и 3,4.