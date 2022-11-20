Карта спецоперации на Украине 20 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также ознакомиться с картой военных действий по состоянию на 20 ноября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что высокоточным ударом ВКС России в Запорожье на оборонном предприятии «Мотор-Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины.

Помимо этого на краснолиманском направлении сорваны попытки ВСУ атаковать силами трех ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Кременная (ЛНР).

Как добавил Конашенков, противник также предпринял безуспешную попытку силами ротной тактической группы атаковать подразделения российских войск в направлении Коломыйчихи (ЛНР). В результате огня артиллерии украинские подразделения были остановлены и отброшены на исходные позиции.

Всего за сутки на краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».