Явка на выборах президента Казахстана превысила 60% по итогам девяти часов

На выборах президента Казахстана по итогам девяти часов голосования явка составила 62,34%. Такие данные 20 ноября привела Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 16:05 (13:05 мск) 20 ноября 2022 года бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки», — говорится в сообщении.

Наибольшая явка зафиксирована в Туркестанской области, там она составила 80,09%. Ниже всего этот показатель в Алматы — 26,19%.

Ранее в этот день сообщалось, что явка превысила 50% по итогам первых семи часов голосования.

Внеочередные президентские выборы стартовали в Казахстане 20 ноября. На пост главы государства выдвинулись шесть человек: нынешний президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

Пять участков для голосования также открылись в России. Они организованы в посольстве и генеральных консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.

В марте Токаев предложил усилить в стране роль парламента и перейти от суперпрезидентской к президентской форме правления. По мнению главы государства, стране нужно переустроить политическую модель развития Казахстана. Переход к президентской республике с сильным парламентом обеспечит оптимальный баланс институтов власти и поспособствует развитию страны, отметил он.