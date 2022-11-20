Российские военные сорвали несколько атак ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные сорвали несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожено более 30 боевиков. Об этом 20 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, на краснолиманском направлении сорваны попытки противника атаковать силами трех ротных тактических групп в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).
«Всего за сутки на краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов», — подчеркнул Конашенков.
Также он заявил, что Воздушные силы России уничтожили в Запорожье цех по сборке двигателей для авиатехники украинских боевиков на предприятии «Мотор Сич».
На прошлой неделе российские военные отразили атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. Противник, по словам Конашенкова, понес серьезные потери.
Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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