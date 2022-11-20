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Российские военные сорвали несколько атак ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Российские военные сорвали несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожено более 30 боевиков. Об этом 20 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на краснолиманском направлении сорваны попытки противника атаковать силами трех ротных тактических групп в направлении Макеевки, Червонопоповки и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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«Всего за сутки на краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих и наемников, три боевые бронированные машины и пять пикапов», — подчеркнул Конашенков.

Также он заявил, что Воздушные силы России уничтожили в Запорожье цех по сборке двигателей для авиатехники украинских боевиков на предприятии «Мотор Сич».

На прошлой неделе российские военные отразили атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях. Противник, по словам Конашенкова, понес серьезные потери.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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