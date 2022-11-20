Минобороны заявило о провокациях Киева на ЗАЭС для создания техногенной катастрофы

Киев продолжает провокации с целью создания техногенной катастрофы на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 20 ноября сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. В течение 19 ноября артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории атомной станции выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции», — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, с 9:15 до 9:45 было выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса № 2. Затем было зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию.

«Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», — отметил представитель Минобороны.

Конашенков добавил, что радиационная обстановка в районе АЭС остается в норме. Последствия повреждений будут уточнены после обследования территории станции экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и «Росатома».

Ранее, 20 ноября, советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа рассказал, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории ЗАЭС. По его словам, шесть ракет попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, еще две — в сухое хранилище ядерных отходов. Карчаа добавил, что определить последствия обстрела невозможно, так как сохраняется опасность повторных атак.

Накануне сообщалось, что украинская сторона нанесла 12 ударов по ЗАЭС. По словам Карчаа, таких обстрелов АЭС не было с конца сентября. Речь идет именно о территории самой станции, а не о промзоне.

18 ноября МАГАТЭ призвало Россию отказаться от «необоснованных претензий» на атомную электростанцию и немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с территории станции.

Днем ранее, 17 ноября, российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты ЗАЭС, который корректировал удары украинской артиллерии по станции. Инженер с самого начала российской спецоперации и сообщал места дислокации военнослужащих и техники РФ.

15 ноября генеральный директор организации Рафаэль Гросси заявил, что агентство продолжит вести диалог с Россией и Украиной по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Он отметил, что создание этой зоны — сложный процесс, но не невозможный.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности в Европе. Президент РФ Владимир Путин поручил передать ЗАЭС под российское управление 5 октября, а 8 октября правительство страны распорядилось создать ФГУП «Запорожская АЭС».