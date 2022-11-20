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ВКС РФ уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники ВСУ

ВКС РФ уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники ВСУ на предприятии «Мотор Сич»
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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Воздушные силы России уничтожили в Запорожье цех по сборке двигателей для авиатехники украинских боевиков на предприятии «Мотор Сич». Об этом на брифинге 20 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным ударом ВКС России в городе Запорожье на оборонном предприятии «Мотор Сич» уничтожен цех по сборке двигателей для авиатехники Воздушных сил Украины», — сообщил он.

Заглушить «Мотор»: ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье
Предприятие использовалось для ремонта и восстановления военных вертолетов ВФУ

Конашенков также добавил, что за минувшие сутки российские войска сбили шесть украинских беспилотников и два снаряда РСЗО «Ольха».

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. После обретения Украиной независимости на предприятии сохранялись советские производственные цепочки, поэтому главным покупателем продукции завода была Россия. Однако в 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию «Мотор Сич» потерял крупнейший рынок сбыта и оказался в кризисе.

19 ноября сообщалось, что ракетными ударами в Шевченковском районе Запорожья уничтожен склад боеприпасов боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что в цехах завода производились авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для беспилотников, которые устанавливают на турецкие БПЛА Bayraktar Akinci.

17 ноября Запорожье были уничтожены цеха научно-производственного комплекса «Искра», где производились компоненты для ремонта украинских реактивных систем залпового огня и радиолокационных станций.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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